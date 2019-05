Finanse TVP. Miliard dla telewizji, miliony dla radia

Taki podział środków przyjęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, co - jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna - nawet na Woronicza przyjęto z dużym zaskoczeniem.

To oznacza, że rozkład przychodów Telewizji Polskiej coraz bardziej uzależniony jest od pieniędzy z budżetu. Bez państwowej kroplówki spółka miałaby znacznie większy problem z utrzymaniem płynności.

Jak zauważa "DGP", to nie pierwsza taka pomoc dla spółki Jacka Kurskiego. W 2017 roku nadawca otrzymał z budżetu ponad 300, a rok później - prawie 700 mln zł.

Wszystko z tytułu utraconych opłat abonamentowych. Władza uznała, że ponieważ Polacy nie płacą abonamentu, to mediom należy się za to rekompensata. Bo TVP jest zbyt ważna, by pozwolić jej stracić płynność finansową i upaść.