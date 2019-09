pit oprac. Katarzyna Izdebska-Białka 35 minut temu

Problem z odliczeniem składek ZUS. Młodzi mogą nie wiedzieć, jak to zrobić

Młodzi do 26. roku życia, którzy nie złożyli oświadczenia o niepobieraniu zaliczek na PIT lub zrobili to, lecz pracują w kilku miejscach, są w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Nie do końca wiadomo bowiem, jak mają odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

