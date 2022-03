Problem ze zmianami w podatkach. Pojawia się kluczowe pytanie

Do wiecznie n... 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 23 Odpowiedz

Ech wy ciągle nie zadowoleni A co było przedtem już nie pamiętacie? Galopujące bezrobocie Praca do 67 a może i dłużej????? Zabór naszych składek emerytalnych Eksmisje na bruk Oddawanie kamienic i gnębienie ludzi tam mieszkających NIKT TEGO NIE WIDZIAŁ CZY NIE CHCIAŁ WIDZIEĆ??????? Ile było zasiłku dla bezrobotnych a ile jest teraz????? Miałeś jakieś dodatki dla dzieci bo ja miałam 3 dzieci i 0 zainteresowania państwa żeby mi pomóc a Wam ciągle mało Jeśli chodzi o socjal to żadna władza. Nie zrobiła tyle co ta Popełniają błędy które potępiam ale za socjal za obniżenie podatków za wcześniejsze emerytury to doceniam i to bardzo Ale część wiecznie nie zadowolonych nigdy nie widzi ogromu dobra a zauważy jedno potknięcie