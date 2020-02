Raje podatkowe. Kościński chce stworzyć listę uciekinierów

We wtorek ministrowie finansów Unii Europejskiej zaktualizowali unijną listę rajów podatkowych , dodając do niej cztery państwa: Kajmany, Palau, Panamę i Seszele. Powstała w grudniu 2017 roku lista obejmuje obecnie także takie jurysdykcje, jak: Samoa Amerykańskie, Fidżi, Guam, Samoa, Oman, Trynidad i Tobago, Vanuatu i Wyspy Dziewicze.

Kościński przypomniał w rozmowie z PAP, że ucieczka do raju podatkowego oznacza wymierne straty dla kraju, w którym taki podatnik powinien odprowadzić podatek. - Jak szacują niektórzy ekonomiści, rocznie na świecie przez nieuczciwe praktyki podatkowe i ucieczki do rajów podatkowych państwa tracą od 500 do 600 mld dolarów. W samej Unii Europejskiej, według szacunków PIE, to ok. 170 mld euro rocznie - przypomniał.