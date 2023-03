Rekordowo mało lewych faktur. Sukces czy porażka fiskusa?

Glazurnik Tom... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szara strefa ma się dobrze, coraz lepiej. Większość rynku usług w Polsce działa bez wystawiania faktur i paragonów. Przykład ? Byłem latem na Helu . Między innymi: wynajmowałem kwaterkę, parkowałem auto na płatnym parkingu, kilka razy byłem w restauracjach i barach, na lodach, gofrach , kupiłem jakieś drobiazgi na straganach, itp, itd. Jedyny paragon co dostałem podczas tego urlopu , to był paragon z kasy w Polomarkecie. A na urlop wydałem ponad 3 tys zł. I to jest sukces PISu w zwalczaniu mafii VATtowskich.