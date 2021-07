Rolnicy zwolnieni z podatku. Premier obiecuje

FSDHAHAFDHAFD... 35 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

NIE ZASZKODZI I PUŁAP PODNIEŚĆ DO 1 GO MILIONA WTEDY TO KONSUMENCI ZACZNA I KUPOWAĆ I WYMAGAĆ ALE DOBRE I TO SZKODA ZĘ POD TYM NIE PODPISALI SIE WIELCY NIEOBECNI AGRO UNIA I INNE ZWIĄZKI I CENTRALE ROLNICZE Z Z SOLIDARNOSCIĄ ROLNICZA NA CZELE NIECH MAJĄ COŚ DO POWIEDZENIA WIECEJ NIŻ RADNI GMINNI CZY SOŁTYSI BEz KONSENSUSU NA WSI NIE BEZIE OFERTY PRODUKTÓW ROLNYCH EKXTRA WARTOŚĆ DODANĄ