Rząd chce podnieść akcyzę. Nie konsultował jej z producentami

O tym, że szykuje się podwyżka akcyzy wiadomo było od jakiegoś czasu. Rząd informował jednak o trzyprocentowym wzroście, by w przyjętym projekcie ustawy skalę podwyżki zwiększyć ponad trzykrotnie – do 10 proc. Nie uprzedził jednak o tym zainteresowanych.

W ocenie Włodarczyka, tak gwałtowne podniesienie akcyzy może nie przynieść oczekiwanego skutku finansowego. "To czego się spodziewam - to wzrostu szarej strefy, nielegalnej produkcji, która może być groźna dla zdrowia, przemytu zza wschodniej granicy, spadku sprzedaży legalnych wyrobów spirytusowych w sklepach, a co za tym idzie mniejszego zapotrzebowania na produkty polskich firm - co przełoży się na ich kondycję finansową i może mieć negatywny wpływ na rolników, dostawców, kontrahentów, dystrybutorów i ich pracowników, a na koniec również na budżet państwa" – dodał prezes ZPPPS.