Rząd PiS szuka pieniędzy. Będzie wzrost akcyzy na alkohol i papierosy

"Rząd przyjął w czwartek w trybie obiegowym i wysłał do Sejmu projekt przewidujący wzrost akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe" - informuje z kolei Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Już w 2020 r. ta zmiana ma zagwarantować dodatkowe 1,7 mld zł do budżetu. Tyle samo do państwowej kasy ma wpływać w kolejnych latach (co wynika z Oceny Skutków Regulacji).