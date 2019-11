Akcyza na papierosy i alkohol w górę. Ministerstwo Finansów chce zmieniać stawki, ale czas ucieka

Rząd PiS chce podnieść akcyzę na używki. I przyznaje się do tego wprost w projekcie ustawy budżetowej. Minister Finansów na zmianach w akcyzie chce sporo zarobić - w sumie do budżetu ma wpaść więcej o blisko 3,4 mld zł. I to już w przyszłym roku. Z tego ponad miliard złotych dostarczą pijący i palący.