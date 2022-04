Rząd miał przyjąć projekt obniżki podatków, ale tego nie zrobił. Wskazano przyczynę

Zero będziesz... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Totalnie nie kompetentny rząd. Dużo by pisać. K...a mam tyle tarcz od rządu że nie mam jak się ruszyć, a oni przez beksę p. ZERO tracą milion euro dziennie za utrzymywanie izby dyscyplinarnej. Za ten milion dziennie ilo to można by kupić sprzętu dla Wojska ale k...a nas stać.