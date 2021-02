Sądy. Bez pracowników i sprzętu wyremontował budynek za 2,5 mln zł. Sąd uwierzył przedsiębiorcy, a nie skarbówce

To miała być klasyczna historia, jakich w Polsce jest bardzo wiele. Przedsiębiorca ze Śląska złożył do urzędu skarbowego wniosek o odliczenie pół miliona złotych należnego VAT. Standardowo w takiej sytuacji urząd skarbowy rozpoczyna sprawdzanie dokumentów podatnika.

Być może była to właśnie jedna z takich firm albo była to - jak zakłada skarbówka - karuzela podatkowa, ale tego w tracie postępowania dowodowego urząd ostatecznie nie dowiódł.

Co na to Izba Administracji Skarbowej w Katowicach? W piśmie przesłanym nam przez biuro prasowe urząd zastrzega, że ze względu na tajemnicę skarbową nie może bezpośrednio odnieść się do tej sprawy. Jednakże, jak podkreślają urzędnicy, kwestia prawa do obrony przedsiębiorcy była rozpatrywana m.in. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.