Skandal w resorcie finansów. Marian Banaś zaskoczony zarzutami

Marian Banaś odniósł się do informacji ujawnionych przez "Rzeczpospolitą" dotyczącą aresztu i zarzutów wobec jednego z jego współpracowników z czasu, kiedy pracował w resorcie finansów.

"Zapewniam, że w przypadku posiadania jakichkolwiek informacji, o których Panie piszą w stosunku do dyrektora KSS - do takiej nominacji by nie doszło" – podkreślił w oświadczaniu przesłanym redakcji.