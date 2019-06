Skarbówka domaga się od emerytów podatku, którego nie trzeba płacić. "Błąd systemu"

Pani Maria Szenderowicz to polska emerytka mieszkająca od lat w Wiedniu. Jak opisuje "Fakt" , kobieta dostała właśnie informację od warszawskiej skarbówki, że ma zapłacić " podatek dochodowy w wysokości 2904 zł, wynikający z zeznania podatkowego PIT-37". Skarbówka dała jej na to siedem dni.

W świetle przepisów jednak pani Maria wcale tych pieniędzy płacić nie musi. Polacy mieszkający za granicą i osiągający tam dochody , jeśli dostają jednocześnie świadczenia z polskiego ZUS , nie muszą płacić podatku PIT w Polsce. Według umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to kraj w którym mieszka polski emeryt, opodatkuje jego wszystkie dochody.

- 2900 zł? To przecież moje dwie emerytury . A ja przecież od lat płacę podatki w Austrii! - mówiła dziennikowi pani Maria.

Skąd więc to zamieszanie? Jak się okazuje, winny jest system e-PIT i jego niedoskonałości.

W tym roku, po raz pierwszy Polacy nie musieli wypełniać deklaracji PIT, bo zrobił to za nich system informatyczny. Skarbówka rozsyłała tylko zawiadomienia do tych osób, które muszą zapłacić zaległy podatek. Ale z informacji "Faktu" wynika, że system domagał się zapłaty podatku także od takich osób, które są z niego zwolnione - na przykład, gdy mieszkają za granicą. Powodem ma być po prostu brak dostępu systemu do bazy osób, które podatku płacić nie muszą.