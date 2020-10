Skarbówka dostanie nowe uprawnienia. Ministerstwo szykuje projekt

W nowym projekcie przepisów zwiększających uprawnienia KAS jest kilkaset zmian - pisze "Puls Biznesu". Na razie nie został on jeszcze skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ale zapowiada się rewolucyjnie.

"Funkcjonariusze KAS zyskają podstawę prawną do formalnego prowadzenia śledztw w zakresie przestępstw gospodarczych, szczególnie wymierzonych w budżet państwa. Polska skarbówka stanie się de facto policją skarbową, z szerokimi uprawnieniami, jakie przysługują policjantom" - ocenia gazeta.

Wszystko po to, by usprawnić wykonywanie zadań przez organy KAS w zakresie zwalczania szarej strefy, uszczelniania wpływów do budżetu państwa, zwalczania wyłudzeń skarbowych i oszustw karuzelowych - tłumaczy Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu.