Skarbówka odda pieniądze Polakom. Oto kto może liczyć na zwrot podatku

Miska ryżu 9 min. temu

Przecież podatki poszły w górę, jaki zwrot, jak zrobiłem pita to mi oczy wyszły ile mam zapłacić do US. Jeżeli w I półroczu podatek był 17% + 1,25% skl. zdr. a w drugim półroczu 12% + 9% skl. zdr. to albo ktoś nie umie liczyć lub sprawia mu trudność liczenia do 21.