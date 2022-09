Polski Ład miał zatrzymać miliardy w kieszeniach Polaków. Jednak te pieniądze popłyną do rządu

Jak czytamy w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r., zaplanowane wpływy do budżetu z podatku dochodowego mają wynieść 78,4 mld zł . To aż o 14 mld zł więcej , niż wynoszą tegoroczne zaplanowane wpływy z PIT (63,4 mld zł).

Skąd ten dochód ekstra?

O to, skąd rząd weźmie te dodatkowe 14 mld zł z PIT, zapytaliśmy również Przemysława Pruszyńskiego, doradcę podatkowego i dyrektora departamentu podatkowego w Konfederacji Lewiatan. Podobnie jak prof. Męcina, wskazuje on na rosnące wynagrodzenia Polaków jako jedno ze źródeł dodatkowych pieniędzy.

Planowane na przyszły rok przez rząd dwukrotne podniesienie płacy minimalnej najpierw do 3490 zł brutto (od stycznia) i 3600 zł brutto (od lipca) spowoduje, że ok. 3 mln Polaków, którzy obecnie pracują za płacę minimalną, nie będzie miało już zerowego PIT , jak zapowiadał to w Polskim Ładzie rząd, ale podatki zapłaci. Nowa, wyższa kwota wolna od podatku (30 tys. zł) była liczona dla obecnej płacy minimalnej - 3010 zł brutto, a nie tej przyszłorocznej.

Rentierzy i drobni ciułacze dostaną po kieszeni

Przemysław Pruszyński wskazuje na dwa kolejne źródła dodatkowych, miliardowych wpływów z PIT. Pierwszy to wynajem prywatny. Od przyszłego roku, zgodnie z Polskim Ładem, osoby fizyczne wynajmujące mieszkania – tzw. wynajem prywatny - nie będą mogły się już rozliczać na zasadach ogólnych , jak do tej pory, ale będą musiały przejść obowiązkowo na ryczałt ewidencjonowany .

Dla kilkuset tysięcy z miliona osób, które żyją z wynajmu mieszkań, to będzie istotna zmiana. Na ryczałcie nie będą one mogły już pomniejszać podstawy opodatkowania kosztami (takimi jak np. odsetki od kredytów, remonty, amortyzacje).

Drugim dużym źródełkiem, z którego fiskus będzie ściągał podatek dochodowy: to tzw. podatek Belki.– Kiedy oprocentowanie lokat było bardzo niskie, rząd ich "nie widział", ale teraz, kiedy oprocentowanie to wzrosło do 6-7 proc. będzie już naliczany od tego podatek dochodowy. To oznacza kolejne miliardy wpływów do budżetu – ocenia nasz rozmówca.