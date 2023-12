Składka zdrowotna. Przekroczysz limit o 1 zł, to zapłacisz 9 tys. zł

Przedsiębiorcy na ryczałcie są podzieleni na trzy grupy w zależności od przychodów. W pierwszej do 60 tys. zł, ich miesięczna składka wynosi 376,16 zł. W drugiej, przy przychodach od 60 tys. do 300 tys. zł, już wynosi 626,93 zł. Ostatnia grupa to ci najlepiej zarabiający z dochodami większymi niż 300 tys. zł. Oni płacą co miesiąc 1128,48 zł w składkach zdrowotnych - wylicza "Rzeczpospolita".