Zwolnienie ze składek ZUS. Nowy rząd szykuje rewolucję

Umowa koalicyjna. Zmiany dla przedsiębiorców

Składka zdrowotna. Propozycje Trzeciej Drogi i KO

Z kolei Polska 2050 w swoim programie zapowiadała składkę zdrowotną "równą dla wszystkich". Co to dokładnie oznacza? Tego nie wiemy. Jedno jest pewne. W wyniku wprowadzenia składki zdrowotnej od dochodu przedsiębiorcy w 2022 roku zapłacili o 6,8 mld zł więcej niż w 2021 roku - wynika z wyliczeń FOR dla money.pl w ramach Licznika Obietnic Wyborczych. To właśnie o tę kwotę toczy się teraz gra.