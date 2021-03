Ta ulga to prawdziwy hit. Działa od niedawna, a Polacy często z niej korzystają

krzych 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kiedys chciałem skorzystac z programu na wymiane eternitu. Było info w gminie,że BEZPŁATNIE. Chciałem,zeby tylko odebrali i zutylizowali eternit,który sam zdejme z dachu ,a który dwadziescia kilka lat sam kładłem.Okazało sie,ze sam nie moge tego zrobic,bo nie mam certyfikatów ,szkoleń ,zezwoleń etc,ze może to zrobic tylko wyspecjalizowana firma i tylko taka,która ma umowę z gmina ,czyli mnie narzucona,sam firmy nie moge wybrac I ,że nie bezpłatnie ,ze to nie bezpłatnie,ze tylko dofinansowanie i w nieokreslone;ani kwotowo,ani procentowo. Do tego MASA dokumentów ,wniosków,pozwoleń ,wyciagów z ksiag wieczystych etc. Jak sobie policzyłem,to mi wyszło ,ze taniej wykonam całośc prac we własnym zakresie niż z dofinansowaniem. I tak jest z kazdym programem,to tylko miejsca pracy dla biurokratów