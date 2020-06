Tarcza antykryzysowa 4.0 niesie wsparcie przedsiębiorcom, którzy zmagają się z dłużnikami

O sprawie informuje "Rzeczpospolita", która przypomina, że można odliczyć od dochodu kwoty nieściągnięte od kontrahentów. Jest to tzw. ulga na złe długi.

- Tarcza 4.0 skróciła ten termin do 30 dni. Oznacza to, że wierzyciele mogą też rozliczyć większość faktur z okresu epidemii. Warto je przejrzeć i skorzystać z ulgi, to łatwy sposób na obniżenie podatkowych obciążeń - podkreśla ekspert. Wyjaśnił, że skorzystanie z ulgi zmniejszy zaliczki na podatki PIT/CIT. Skrócenie terminu nie działa jednak w przypadku podatku VAT - w przypadku tej daniny nadal obowiązuje 90-dniowy termin.