"To kwestia najbliższych tygodni". Nowe informacje ws. podatku od zysków gigantów

- Z jednej strony przed Orlenem, przed spółkami energetycznymi duże inwestycje w zieloną transformację, w bezpieczeństwo energetyczne. Z drugiej strony częściowo mamy już do czynienia z dokładaniem się spółek do kosztów obniżenia cen energii i gazu. Pracujemy nad rozwiązaniami - i to nie jest podatek, to jest opłata, która została wprowadzona w sektorze energetycznym, również na terenie Unii Europejskiej. Trwają prace analityczne, jest rozporządzenie UE, które taką daninę solidarnościową wprowadza i trwają pracę w tej chwili nad wykonaniem tego również w całości w Polsce - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska na antenie Radia Zet.