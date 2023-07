"Urząd wie". Pracujący na czarno dostają pisma ze skarbówki

O sprawie pisze "Rzeczpospolita". Jak czytamy, skarbówka wysyła tak zwane listy behawioralne, w których ostrzega: "Urząd skarbowy wie o świadczonych przez Pana usługach. Powinien Pan niezwłocznie dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej i wywiązywać się z obowiązków podatkowych. Będziemy monitorować Pana reakcję na to pismo".

Trudno cokolwiek ukryć

Wystarczy szybkie zestawienie tych informacji z danymi z ewidencji działalności gospodarczej czy z wykazu podatników VAT . Czasem też do skarbówki napływają donosy, choć eksperci komentują, że w dobie internetu tracą one na znaczeniu - zwłaszcza że niektóre są fałszywe.

Ze skarbówką trzeba się dogadać

Eksperci radzą, by w żadnym wypadku nie lekceważyć takich listów. Trzeba zgłosić się do skarbówki, wyjaśnić swoją sytuację i - jeśli trzeba - zapłacić zaległe podatki. To szansa na polubowne załatwienie sprawy.