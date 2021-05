Uwaga przedsiębiorco! Koniec z "czynnym żalem" przy korekcie VAT

Przedsiębiorc... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 23 Odpowiedz

Czynny żal, był rodzajem usprawiedliwienia krętactw Januszy biznesu. Trzeba zwyczajnie świadomie, systematycznie i uczciwie prowadzić księgowość w firmie. Jak ktoś nie potrafi, nie powinien brać się za działalność gospodarczą. Jeśli jest błąd, to ktoś dokonał zaniedbania, od tego jest system kar. Kara nie koniecznie musi być uciążliwością, kara powinna mieć wymowne znaczenie: "Weź się w garść i pilnuj faktur, kosztów, Vat'u etc. Czy to tak wiele do zrobienia?