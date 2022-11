VAT w górę. Oto ile wyniosą podwyżki za prąd, ciepło i gaz

Podwyżki cen prądu, gazu i paliw w 2023 roku

Wiadomo już, że od stycznia stawki VAT wrócą do wcześniejszych poziomów, czyli do 23 proc., z wyjątkiem żywności, na którą utrzymany zostanie zerowy VAT. - Będziemy musieli niestety ten VAT przywrócić, nie tylko w tym zakresie (energii elektrycznej - przyp. red.), ale w obszarze pozostałych surowców energetycznych, również nawozów - przyznał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin na antenie radiowej Jedynki .

"GW" wylicza, że w 2023 r. za 1 kWh prądu zapłacimy już nie 0,75 zł za kWh, lecz 0,87 zł za 1 kWh . Dotyczy to zużycia do 2 tys. kWh rocznie, a w skali roku oznacza to wzrost o 247 zł z powodu wyższego podatku VAT.

Zdrożeje też ciepło do ogrzewania mieszkań w blokach . Ci, którzy w 2022 r. płacili np. 300 zł miesięcznie, w 2023 r. zapłacą nawet 500-520 zł, czyli o 73 proc. więcej. "To dlatego, że cena ciepła wzrośnie o 40 proc., a od wyższych stawek ciepła będzie liczony 23-procentowy VAT" - wskazuje "Wyborcza". Jak czytamy, w przypadku ciepła trudno dokładnie wyliczyć, o ile wyższe będą rachunki, ponieważ spółdzielnie stosują własne regulaminy.

Co z cenami paliw? VAT na paliwa wynosi obecnie 8 proc. Podwyżka stawki do 23 proc. sprawi, że na stacjach trudno będzie o ceny np. oleju napędowego niższe niż 8 zł za litr .

Tarcza antyinflacyjna w innej formie

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).