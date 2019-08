Ważne zmiany dla przedsiębiorców. Wchodzą nowe regulacje podatkowe

Od 1 września zaczną obowiązywać nowe regulacje podatkowe, do których będą musieli dostosować się przedsiębiorcy. Jedną z nich będzie utworzenie przez rząd białej listy podatników VAT.

- Pamiętajmy jednak o związanych z nią sankcjach. Każdy przedsiębiorca, który na rachunek kontrahenta niezgłoszony do szefa KAS przeleje kwotę powyżej 15 tys. zł, nie zaliczy wydatku do kosztów i odpowie solidarnie ze sprzedawcą za VAT. Sankcje te wyłączyć można poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o dokonaniu płatności na rachunek inny niż zawarty w wykazie, w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu. Oczywiście taka sytuacja nie przekreśli możliwości odliczenia podatku wynikającego z otrzymanej faktury – zaznacza.