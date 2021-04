Drożyzna w 2021 roku. Ile zapłacimy za prąd, gaz i wywóz śmieci?

Wyższe ceny prądu, za wywóz śmieci i gaz to nie wszystko. Z informacji opublikowanych w poniedziałek przez "Dziennik Gazetę Prawną" wynika, że musimy się spodziewać kolejnego obciążenia finansowego. Bowiem więcej zapłacimy i za ogrzewanie, i za ciepłą wodę

Z nieoficjalnych informacji wynika, że możemy spodziewać się podwyżek rzędu 5-10 proc . Według "DGP" Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest już na ostatniej prostej do skończenia prac nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Nowa opłata ma być odpowiedzią na rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej. W ciągu trzech lat cena zmieniła się z 7 do 42 euro za tonę.

To kolejny już cios w coraz bardziej kurczącą się zawartość portfeli Polaków. Opłaty pochłaniają niekiedy kilkaset złotych więcej niż jeszcze rok temu.

Uzależnienie kwoty za wywóz śmieci od wody funkcjonuje też w innych polskich miastach. Są to m.in Szczecin, Darłowo i Tarnów, a od stycznia tego roku nowe zasady obowiązują również w Łodzi.

Nowa podwyżka najbardziej dotknie tych, którzy gazu używają np. do ogrzania domu. Są to biorcy z grupy taryfowej W-3,6, miesięcznie zapłacą średnio o 8,80 zł więcej. W skali roku jest to ponad 105 zł więcej niż w 2020 roku.