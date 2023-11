Wtopa Konfederacji. Rażący błąd w treści projektu

Konfederacja poinformowała, że już pierwszego dnia prac nowego Sejmu złożyła dwa projekty ustaw. Dotyczące one wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców i podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Partia ubiegła tym samym polityków Platformy Obywatelskiej, którzy zapowiadali podobny krok.

- Chciałbym zauważyć, że to są postulaty, które prezentowała Konfederacja od wielu lat. Natomiast one zostały podchwycone w kampanii wyborczej odpowiednio przez PO i Trzecią Drogę. PO obiecywała obywatelom 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, Trzecia Droga Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni obiecywała dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Widzimy już, że niestety zaczynają się z tych obietnic rakiem wycofywać. My będziemy w opozycji, będziemy patrzeć rządzącym na ręce - mówił pierwszego dnia prac Sejmu X kadencji poseł Konfederacji Stanisław Tyszka. Kwota wota od podatku PIT zaproponowana przez Konfederatów wynosi 60 tys. zł, podobnie jak w przypadku propozycji PO.

Okazuje się jednak, że w treści projektu znalazł się błąd rzeczowy. W dokumencie, który trafił już do marszałka Sejmu, czytamy, że "kwota zmniejszająca podatek (...) wynosi 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (...) ale nie może być niższa niż 60 000 zł".

"Kwota zmniejszająca podatek" to nie to samo, co "kwota wolna od podatku". Pierwsza z kwot to taka, o którą podatek jest pomniejszany. W przypadku drugiej z opisywanych kwot chodzi o pułap dochodu, który możemy osiągnąć bez obaw o to, że będziemy musieli odprowadzić od niego podatek.

O "niekompetencji do kwadratu" w kontekście treści projektu Konfederacji pisze ekonomista, prezes Instytutu Finansów Publicznych dr Sławomir Dudek.

"Apeluję do wszystkich partii o koniec zmiany w prawie podatkowym [i gospodarczym] na podstawie poselskich projektów. To jest niszczenie zaufania do systemu. Gdzie konsultacje społeczne? Tak zaczynacie nowe otwarcie w legislacji?" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter) główny ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski.

"Jeśli 'kwota zmniejszająca podatek' ma faktycznie wynosić nie mniej niż 60 tys. zł, to znaczy, że KWOTA WOLNA wyniesie 500 000 zł" - zwraca uwagę doradczyni podatkowa, ekspertka Grant Thornton, Małgorzata Samborska.

Podkreślić należy, że błąd znalazł się w tekście ustawy. W uzasadnieniu dokumentu autorzy zastosowali prawidłowe określenie.

