Konfederacja wyprzedziła PO. Ustawa już w Sejmie

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców i kwota wolna od podatku 60 tys. zł to dwa projekty ustaw, które złożyła Konfederacja pierwszego dnia nowego Sejmu X kadencji. Partia reprezentowana przez Krzysztofa Bosaka poinformowała o tym we wtorek na platformie X (dawniej Twitter).

Dobrowolny ZUS to jeden ze sztandarowych pomysłów Konfederacji, który spotkał się z krytyką nie tylko ekonomistów, ale również prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej, która oceniła, że wiąże się on z dużym ryzykiem.

O co chodzi Konfederatom?

"Kwota ta jest dla nich ogromnym obciążeniem i stanowi trudną do przekroczenia barierę dla rozwoju małych firm, a także częstą przyczynę ich bankructwa lub ucieczki w szarą strefę" - oceniają autorzy ustawy.

Przedstawiciele partii przytaczają dane Instytutu Badawczego IPC z 2019 roku, z których wynika, że 45 proc. przedsiębiorców zadeklarowało chęć rezygnacji z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, a 43 proc. opłacałoby je nadal, nawet gdyby istniała możliwość rezygnacji. Sondaż pokazał też, że 88,6 proc. przedsiębiorców, którzy chcieliby zrezygnować z ZUS-u, zadeklarowało chęć przystąpienia do prywatnych ubezpieczeń.

Uszczuplenie ZUS-u

Przy założeniu, że z możliwości rezygnacji z opłacania składek skorzysta 25 proc. uprawionych, roczne uszczuplenie wpływów do ZUS sięgnęłoby około 3,4 mld zł.

Z kolei prof. Uścińska wskazywała, że problem dotyczy nie tylko obecnych emerytów, ale wiąże się również z brakiem świadczenia dla przyszłych seniorów. Jest jeszcze jeden aspekt tej zmiany, nie płacący składek nie mieliby również prawa do zasiłków z MOPS.

Prezes ZUS twierdzi, że dobrowolny ZUS wpłynąłby również na rynek pracy. - Istnieje realne zagrożenie, że doszłoby do wypychania osób pracujących na etacie na jednoosobową działalność gospodarczą. Być może spowodowałoby to gwałtowny wysyp nowych mikrofirm, założonych jedynie w celu maksymalnego zaniżenia kosztów pracy – wskazała w wywiadzie z "Rzeczpospolitą" prof. Uścińska.

Kwota wolna

Konfederaci wyprzedzili również Koalicję Obywatelską , składając projekt zmian w kwocie wolnej od podatku. Zapowiadał to już w poniedziałek związany z Konfederacją Stanisław Tyszka.

- Chciałbym zauważyć, że to są postulaty, które prezentowała Konfederacja od wielu lat. Natomiast one zostały podchwycone w kampanii wyborczej odpowiednio przez PO i Trzecią Drogę. PO obiecywała obywatelom 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku, Trzecia Droga Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni obiecywała dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Widzimy już, że niestety zaczynają się z tych obietnic rakiem wycofywać. My będziemy w opozycji, będziemy patrzeć rządzącym na ręce - podkreślał poseł Tyszka.