Wyższe podatki dla bogatych. Kolejny dowód na to, że to się wszystkim opłaca

Ja. 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszystko byłoby piękne gdyby nie ogromna różnica w sile nabywczej średniej polskiej pensji i norweskiej. O medianie nie wspominając. Polak ze swoimi 5000tyś. zł przy obecnej drozyźnie jest biedakiem. W ostatnim czasie często pojawia się temat podatku od majątku. To tak zwany podatek katastralny. Ktoś wyraźnie sąduje nastroje w społeczeństwie z tym podatkiem związane. Dla części Polaków ten podatek byłby początkiem exodusu z miejsc w których zamieszkiwali od pokoleń. Wyobraźmy sobie nadmorskie miejscowości. Tam cena za m. kw. Działki budowlanej wynosi około 1300zł. Jeśli działka ma powierzchnię tylko 500m² to jest warta 650tyś zł. Drugie tyle jest warty dom. Łącznie mamy 1,3mln. Jeden proc. tego podatku wyniesie 13tyś. Najczęściej w małych miejscowościach nadmorskich jest brak miejsc pracy całorocznej. Mieszkańcy ratują się wynajmem kwater. Ci którzy mają małą bazę noclegową nie będą w stanie płacić taki podatek i utrzymać budynek w stanie pod wynajem. To jest niekończąca się inwestycja. Ci mieszkańcy będą zmuszeni sprzedać swoje nieruchomości i osiąść tam gdzie będzie ich na to stać. To z pewnością zapoczątkuje powstanie slumsów. Na wprowadzenie takiego podatku czekają z pewnością deweloperzy. Z pewnością im na tym zależy najbardziej. Czasami jedna nieruchomość stoi im w drodze do milionowych zysków, lub w atrakcyjnym miejscu stoi jakiś dom. Ostatecznie to samorząd wyrzuci ich podatkami, a deweloper dzięki temu kupi nieruchomość w bardzo dobrej cenie. Jak myślicie po co była ustawa ministra Szyszki. Wreszcie mogą na oddrzewionych terenach budować. Już odczekali swoje pięć lat.