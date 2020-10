Wyższy VAT zostaje. Duda nie zmieni tego, co wprowadził Tusk

Andrzej Duda podpisał ustawę związaną z przeciwdziałaniem społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 - informuje Kancelaria Prezydenta. To w tych przepisach zawarte jest utrzymanie stawek VAT w 2021 roku na podwyższonym poziomie. I tak podstawowa stawka nadal będzie wynosić 23 proc., a obniżona 8 proc.

Tymczasem do końca 2010 roku było to odpowiednio 22 i 7 proc. Rząd PO zdecydował się na podwyżkę o jeden punkt procentowy od 2011 roku celem podreperowania finansów państwa. Deklaracja była taka, że gdy uda się już tego dokonać, od 2014 roku wrócą stare stawki. Tak się już jednak nie stało do dziś.