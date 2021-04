Zarabiasz powyżej tej kwoty? No to zapłacisz wyższe podatki

hhhhh 1 godz. temu zgłoś do moderacji 233 22 Odpowiedz

Nowy Ład - czyli zabiorą tym co sobie radza i żyją na normalnym poziomie, bo to nie bogaci, i dadzą tym którym się nie chce i wyciągają tylko ręce i daj. Pis to partia głównie dla emerytów lub cwaniaków pracujących na czarno i im będzie dogadzać reszta ma na nich pracować! Reasumując część obywateli ma zapłacić za resztę, więc jak rozumiem że jak emeryt nie zapłaci podatków to jak zadzwoni na 112 to nie przyjmą od niego zgłoszenia bo nie płaci za to? Więc jak, mamy wspólne państwo i się razem na nie zrzucamy, czy doimy uczciwych którzy nie ida w szarą strefę?