Zmiany podatkowe od lipca. "Dopłacić będzie musiało ponad milion podatników"

"Znakomita większość podatników zmiany w podatkach odczuje pozytywnie już od lipca, a pozostali - przy zeznaniu rocznym. Gdybyśmy tych zmian nie przeprowadzili, to mielibyśmy sytuację, w której wiele milionów podatników musiałoby dopłacać w zeznaniu rocznym" - powiedział w czwartek wiceminister finansów Artur Soboń.

Dodał, że po zmianach liczba podatników, którzy będą musieli dopłacać, będzie niższa niż w latach poprzednich.

"O ile zwykle podatników dopłacających przy zeznaniu rocznym było ok. 2 mln, to po zmianach podatkowych będzie to liczba znacznie mniejsza, bo będzie to przekraczało niewiele ponad 1 mln podatników" - dodał Soboń. informacji podamy za chwilę

Kalkulator Polaka

"Chcemy, aby od jutra zaczął działać kalkulator, który pozwoli oszacować wpływ zmian na wynagrodzenie" - dodał na konferencji prasowej wiceminister finansów. Przyznał, że system jest skomplikowany, przypomina funkcjonujący w MF e-PIT.

Jak wynika z materiałów zaprezentowanych na konferencji przez MF, od 1 lipca będzie działał kalkulator, który pozwoli obliczyć wpływ zmian podatkowych na wynagrodzenia w przypadku osób uzyskujących dochody z umów o pracę i umów zleceń.

Od 8 lipca resort umożliwi obliczanie z użyciem kalkulatorów wpływu zmian na osoby, w których przypadkach występują zbiegi umów o pracę i umów zleceń. Natomiast od 15 lipca swoje przychody po zmianach będą mogli wyliczyć emeryci oraz osoby, które pobierają emeryturę i jednocześnie pracują.

Od 22 lipca kalkulator obejmie osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem, a od 5 sierpnia - prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany w CIT

Wcześniej na antenie radia TOK FM wiceminister pytany był o to, czy jest gotowy projekt ustawy dotyczącej nowego sposobu rozliczania CIT. Zapełnił, że tak i że teraz będzie konsultowany. "On ma już wpis do wykazu i jest wysłany właśnie do konsultacji" - wskazał.

Przyznał, że nie wie, czy projekt został już wysłany do konsultacji, ale jak podkreślił, podpisał go środę, więc "mógł zostać wysłany wczoraj popołudniu (w środę - przyp. red.), a jak nie to będzie wysłany dzisiaj (w czwartek - przyp. red.) do konsultacji".

W ubiegłym tygodniu wiceminister Soboń informował, że konsultacje mają trwać "standardowe" 14 dni, co oznacza, że Rada Ministrów będzie mogła przyjąć projekt pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

