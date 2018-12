Afera KNF. PO składa zawiadomienie ws. Adama Glapińskiego

Zobacz też: Afera KNF. "To, co usłyszeliśmy, jest bardzo mocne". Kluza jednak jest ostrożny

W poniedziałek podczas konferencji PO poseł Arkadiusz Myrcha mówił, że informacje medialne są jedyną możliwością wyjaśnienia afery KNF. Dodał, że skoro PiS nie wyraża zgody na komisję śledczą ws. KNF, a NPB składa wnioski do sądu na dziennikarzy, to należy to "odczytywać wyraźnie". - To jest próba wprowadzenia cenzury i zamiatania tej sprawy pod dywan - mówił Myrcha.