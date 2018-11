Rzecznik KNF: Posłowie nie mogli dostać informacji w trybie interwencji

KNF nie miał możliwości udzielenia posłom informacji w trybie interwencji poselskiej. Do KNF nie mają zastosowania przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dotyczące interwencji - podkreśla rzecznik prasowy KNF Jacek Barszczewski.

Posłowie: Marta Golbik i Jarosław Urbaniak z PO, Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej do KNF poszli w piątek w ramach interwencji poselskiej. Nie uzyskali jednak dostępu do dokumentów i pomieszczeń w Komisji Nadzoru Finansowego.