SKOK Wołomin idzie pod młotek. Cena wywoławcza 1 zł

Może nie być chętnych na SKOK Wołomin, obawiają się członkowie kasy – pisze ”Rzeczpospolita”. Sędzia komisarz wystawił go na sprzedaż, cena wywoławcza – zaledwie 1 zł. Warunki przetargu zostały ustalone z KNF.

To oznacza, że potencjalny kupiec pozyska głównie gigantyczne należności i roszczenia z tytułu udzielonych kredytów. Choć wycenia się je, jak pisze ”Rz” na 3 mld zł, to są one w dużym stopniu nieściągalne.