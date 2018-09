CNG podbija polskie samorządy. Tańsze i bardziej ekologincze paliwo zastępuje diesla

- Gminy też liczą pieniądze. CNG to o kilkanaście tańsze rozwiązanie niż diesel. Zaraz wejdzie ustawa obniżająca akcyzę i ceny spadną jeszcze mocniej - mówił w Krynicy w rozmowie z money.pl Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Jak przyznaje, obecnie w naszym kraju jest zarejestrowanych ok. 4 tys. pojazdów zasilanych CNG. To stosunkowo niedużo, bo więcej aut na to paliwo jest na przykład w Czechach

- W najbliższym roku na polskie drogi wyjedzie kilkaset nowych autobusów na CNG - deklaruje wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Przypomina, że to paliwo jest w dużo większym stopniu ekologiczne niż inne. Na dodatek jest dużo tańsze. A będzie jeszcze taniało, bo rząd zmniejsza akcyzę.