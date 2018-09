Innowacje to szansa dla polskiej energetyki. Branża stawia na elektromobilność i wodór

"Nowe biznesy w energetyce, w poszukiwaniu utraconych zysków" - to tytuł jednego z paneli podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój

Innowacje to priorytet branży energetycznej - przekonują przedstawiciele największych w Polsce firm. I uruchamiają liczne programy wsparcia dla start-upów. - Innowacje to sposób na przykład na tańsze surowce. Skorzystają na tym klienci - przekonuje Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG.

Przedstawiciele polskiej branży energetycznej o okazjach biznesowych mówili podczas panelu pt. "Nowe biznesy w energetyce, w poszukiwaniu utraconych zysków" na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój. Money.pl jest patronem medialnym Forum. Relacje z wydarzeń oraz rozmowy z najważniejszymi osobami można znaleźć tutaj.

- Jesteśmy, pod względem energetycznym, w o wiele trudniejszej sytuacji niż reszta Europy. Nowe szanse w energetyce, nowe biznesy, wykorzystanie naszego bogactwa naturalnego są kluczowe - mówił poseł Krzysztof Sitarski z Kukiz'15. W ten sposób zaczął od tego, że polski sektor energetyczny nie ma wyjścia - musi konkurować nowoczesnością i szukać kolejnych okazji biznesowych. Przedstawiciele firm doskonale to wiedzą. I już mają liczne przykłady takich działań.

Wiceprezes zarządu ds. innowacji w PGE Paweł Śliwa oraz wiceprezes zarządu ds. rozwoju w PGNiG Łukasz Kroplewski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój

Tańsze surowce są możliwe

Jak znaleźć wspomniane utracone zyski? Branża sugeruje wprost, że rozwiązaniem są nowoczesne technologie. - Trzy lata temu w PGNiG doszliśmy do wniosku, że łańcuch dostaw, cały biznes, nie będzie w przyszłości funkcjonował prawidłowo bez postawienia na innowacje. Na koniec dnia każda technologia służy temu, by gaz i prąd był tańszy dla odbiorców. Bez innowacji nie ma tańszej i dobrej oferty dla klienta - mówił Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu ds. rozwoju w PGNiG.

Jak PGNiG szuka nowych okazji biznesowych? Na przykład przy pomocy programu akceleracyjnego InnVento. Jak podkreślał Kroplewski, celem programu jest wspie­ra­nie roz­woju star­tu­pów z branży ener­ge­tycz­nej oraz wspólne poszu­ki­wa­nie nowych technologicznych roz­wią­zań. Wiceprezes dodawał jednocześnie, że InnVento jest pierw­szą tego typu ini­cja­tywą w sek­to­rze naf­to­wym w Pol­sce. W ciągu roku firma otrzymała blisko sto zgłoszeń od innowatorów. W tej chwili w ramach całej grupy kapitałowej rozpoczęte jest 18 programów pilotażowych. To tutaj ostatecznie mierzona jest efektywność pomysłów.

Jak wyjaśniał Kroplewski, duże firmy energetyczne powinny angażować się w projekty technologiczne, nawet biorąc pod uwagę koszt takich inwestycji. Dlaczego? Bo to się opłaca. I tak dzięki części projektów PGNiG chce eksploatować złoża blisko o 30 proc. taniej. Jak spółka szukała pomysłów? Pytała rynek, zapraszała partnerów do rozmów

- Podejmujemy ryzyko, nie boimy się go. Oczywiście nie zawsze się udaje, nie każdy projekt można pociągnąć dalej. Ale to naturalne w biznesie - dodawał Kroplewski. I podkreślał, że bez innowacji i poszukiwania nowych okazji dla biznesu, nie można istnieć na konkurencyjnym rynku. Jednocześnie Kroplewski podkreśla, że do szukania okazji biznesowych nie trzeba jedynie liczyć na dodatkowe, zewnętrzne pomysłu. Kluczem jest również takie zaangażowanie pracowników, by sami chętnie zgłaszali pomysły na optymalizację biznesu.

Dla PGNiG kluczowy jest również program INGA, czyli Innowacyjne Gazownictwo. To wart 400 mln zł projekt PGNiG, GAZ-SYSTEM oraz NCBR. Idea jest prosta: giganci energetyki finansują rozwój nowatorskich rozwiązań dla sektora gazowniczego. W ramach projektu naukowcy i konsorcja walczą o dofinansowanie własnych projektów badawczych. Kroplewski podczas panelu tłumaczył, że kluczem dla całego sektora jest pobudzenie innowacyjności z segmentu energetyki.

I tak poszukiwane są rozwiązania na przykład z zakresu materiałów do budowy i eksploatacji sieci gazowych. Oprócz tego konkursy nakierowane są na technologie wodorowe. Wielu ekspertów przewiduje, że to może być paliwo przyszłości. Dlaczego? Ze względu na liczne źródła wytwarzania i czyste spalanie. W czasach walki o ekologię to istotny aspekt dla biznesu.

Energetyka innowatorem

Rafał Miland, wiceprezes Zarządu PERN zgadzał się, że energetyka jest bardzo istotnym innowatorem w Polsce. - Nie mam wątpliwości, że innowacje zawsze przekładają się na klientów. Istotne jest spełnianie ich oczekiwań i gwarantowanie, że cena końcowa produktu nie będzie nadmiernie wysoka - mówił. Jako przykład rozwiązań, które dotykają typowego Kowalskiego jest dozowanie komponentów w paliwach na stacjach benzynowych. PERN świadczy właśnie usługi dozowania dodatków i uszlachetniania paliw.

Wiceprezes PGE Paweł Ślika podkreślał z kolei, że najlepszym sposobem na zapewnienie dużemu koncernowi innowacji jest dedykowana do tego celu spółka.

Tłumaczył, że w ten sposób najłatwiej kontynuować projekty badawcze i nadawać im odpowiedni priorytet. Jako przykład technologii, która w najbliższych latach będzie interesować PGE podał np. recykling baterii litowo-jonowych. W najbliższych latach ich liczba będzie się zwiększać, a to wymusza ich odpowiednie składowanie i ewentualne ponowne wykorzystanie. Jak podkreślał wiceprezes Śliwa, niebawem takie rozwiązania będzie wymuszała również Unia Europejska.

Paneliści zgodzili się, że innowacje dla Polskiej energetyki są po prostu niezbędne.

