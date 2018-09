Narodowy Holding Spożywczy, port rolniczy w Gdańsku, doradcy rolni - Ardanowski o planach resortu

Fot. money.pl

O Narodowym Holdingu Spożywczym, budowie portu rolniczego w Gdańsku, czy doradcach rolnych - m.in. o tym mówił w rozmowie z money.pl minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

- Nie będzie żadnego mnożenia etatów - zapewnił Ardanowski w kontekście utworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego. Spółka ma być zarządzana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Szef resortu podkreślił, że ewentualnie zostanie zatrudnionych kilku, kilkunastu wysokiej klasy specjalistów.

Czytaj także: PiS gasi pożar. Narodowy Holding Spożywczy jeszcze w tym roku

Minister rolnictwa przyznał także, że już we wrześniu rozpocznie się nabór na doradców rolnych. Mają oni wspierać polskich producentów w eksporcie. Będą wysłani do krajów, które mogą stanowić potencjalny rynek zbytu: do Indii, krajów Afryki i Bliskiego Wschodu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl