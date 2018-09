Nowe stanowiska w ministerstwie rolnictwa. Resort szuka radców rolnych

- Będą wysłani do co najmniej kilkunastu stolic najważniejszych krajów, gdzie mamy interesy i możliwości sprzedaży - minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiada zatrudnienie radców rolnych. Nabór na nowe stanowiska ma ruszyć już we wrześniu.

Nowi ludzie ministerstwa rolnictwa mają wspierać Narodowy Holding Spożywczy, który ma wkrótce powstać, w eksporcie polskich towarów za granicę.

Minister wyjaśnił, że radcy rolni mają być wysłani do państw z potencjałem eksportowym: m.in. Indii, krajów Afryki czy Bliskiego Wschodu.

Nabór kandydatów ma rozpocząć się we wrześniu. Konkurs ma być ogłoszony na stronie ministerstwa rolnictwa.

