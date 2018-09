"Pracownicze Plany Kapitałowe to jedyny sposób na małe emerytury"

Pracownicze Plany Kapitałowe to sposób na ochronę Polaków przed biednymi emeryturami - deklaruje w rozmowie z money.pl Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

- To jeden ze sposobów na ochronę Polaków przed słabą sytuacją finansową na starość. Mamy niekorzystną sytuację demograficzną, polskie społeczeństwo się zestarzeje. Dziś emerytura to około 60 proc. ostatniego wynagrodzenia. To wysoki poziom, a przecież emeryci nie narzekają na nadmiar pieniędzy. Prognozy mówią, że już niebawem emerytura będzie wynosić nie więcej niż 30 - 40 proc. ostatniej wypłaty. PPK to szansa na uzupełnienie tej luki - mówi Paweł Borys.

Z prezesem PFR rozmawialiśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój. Money.pl jest patronem medialnym wydarzenia. Wszystikie informacje, relacje i wywiady z Forum można znaleźć tutaj.

