Niepozorny prezent dla dziecka może być ogromnym kłopotem. Groźba grzywny lub kary więzienia

Niepozorny prezent dla dziecka może być sporym problemem - przestrzega prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski. Mowa o dronach, które coraz częściej trafiają do dzieci. - Mała zabawka może zrobić dużo złego. Trzeba o tym pamiętać - mówi w rozmowie z money.pl.

Drona można kupić już za kilkaset złotych. A nawet taka zabawka jest w stanie się unieść wysoko w powietrze. Rodzice, którzy planują kupić swoim pociechom taki prezent, powinni dobrze się zastanowić. Dlaczego? Bo dron w powietrzu jest zagrożeniem np. dla śmigłowców pogotowia lotniczego. Z kolei latanie w okolicach lotniska może zakończyć się gigantyczną karą.

- Mała zabawka może zrobić dużo złego. Nie mówię oczywiście o tym, by każdy znał przepisy lotnicze, ale opanowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa jest niezbędne. Każdy statek powietrzny - czy to samolot, czy to dron - nie jest w powietrzu sam - mówi.

Z Januszem Janiszewskim rozmawialiśmy podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój. Money.pl jest patronem medialnym Forum.

Jednocześnie zaznacza, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego udostępniają wszystkie niezbędne informacje na swoich stronach internetowych.

Prezes PAŻP przyznaje, że upowszechnienie się dronów – nie tylko tych zabawkowych – to dla agencji wyzwanie. – Rynek usług autonomicznych pojazdów dynamicznie się rozwija. W tej chwili to kilkanaście usług, ale niebawem będzie więcej. Już dziś Uber czy Amazon eksperymentują z autonomicznym transportem ludzi lub przedmiotów właśnie za pomocą dronów – mówi. I dlatego PAŻP stara się przygotować systemy tak, by dla każdego znalazło się na niebie trochę miejsca.

- Stawiamy na edukację, ale kary również się zdarzają. Współpracujemy z policją, mamy systemy, które wyłapują zagrożenia. Kary za spowodowanie zagrożenia w ruchu lotniczym są bolesne. Nie chce straszyć, z mojego punktu widzenia najważniejsza jest edukacja - mówi.

O jakich sankcjach mowa? Sprowadzenie niebezpieczeństwa w ruchu lotniczym jest karane ograniczeniem wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei za naruszenie prywatności grozić może kara grzywny.

