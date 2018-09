Rusza Forum Ekonomiczne w Krynicy. Trzy dni rozmów, 4 tys. panelistów i nagroda Człowieka Roku

Fot. PAP Darek Delmanowicz Europa wspólnych wartości czy wspólnych interesów - to główne hasło tegorocznego spotkania w Krynicy

Sens obecności w Unii Europejskiej będzie głównym tematem rozpoczynającego się Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jak co roku na deptaku nie zabraknie najważniejszych polityków i ekspertów z Polski i regionu. Wśród gości znajdą się m.in. premierzy Polski i Litwy.

Europa wspólnych wartości czy wspólnych interesów? - tak postawiony problem ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska powinna opierać się tak jak dotychczas jedynie na przepływach pieniędzy czy może Europejczyków powinno łączyć coś więcej. Pytanie wpisuje się w trwającą nie tylko w Polsce debatę nad tym, na ile Bruksela ma prawo ingerować w sprawy wewnętrzne państw członkowskich.

Organizatorzy Forum Ekonomicznego w Krynicy, o którym od lat usłyszeć można, że "się kończy", postanowili w tym roku odpowiedzieć krytykom i pokazać, że wciąż nadążają za trendami. Stąd tegoroczna edycja będzie stała nie tylko pod znakiem tradycyjnego przemysłu i biznesu. Znajdzie się sporo miejsca dla rozmów o start-upach i ich roli w kształtowaniu rozwoju Polski.

Przez trzy dni przez deptak przy Pijalni Wód w Krynicy przewinie się ponad 4 tys. gości, którzy wezmą udział w 180 panelach, debatach i wykładach. Poza wspomnianymi dyskusjami o Europie i start-upach, nie zabraknie także bardziej bieżących tematów. Po pierwsze - 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Do tego październikowe wybory samorządowe stały się przyczynkiem do zapytania o rolę, finansowania i działanie samorządów w Polsce.

W Krynicy poza przedsiębiorcami i ekspertami pojawią się także politycy. 5 września pojawi się premier Mateusz Morawiecki. Tego samego dnia po raz kolejny przyznana zostanie nagroda Człowieka Roku.

Przybycie szefa rządu właśnie tego dnia wywołało falę kuluarowych spekulacji o tym, czy przypadkiem to nie on dołączy do grona nagrodzonych wśród których są m.in. Beata Szydło, Viktor Orban, Donald Tusk, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski czy Vaclav Havel. W innych miejscach deptaka słychać plotki, że to nie polski, ale litewski premier Saulius Skvernelis zostanie uhonorowany tytułem. Przyczynkiem może być chociażby rosnąca rola polsko-litewskich relacji energetycznych i "odblokowanie" Możejek.

Po raz kolejny na Forum Ekonomicznym obecne jest Money.pl. W tym roku porozmawiamy m.in. z ministrami: Teresą Czerwińską czy Henrykiem Kowalczykiem, z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską, prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem czy Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Adamem Abramowiczem.

