Lotto przez internet coraz bliżej. Prezes Totalizatora Sportowego zdradza szczegóły

Koniec listopada lub początek grudnia to data startu Lotto przez internet - ujawnia w rozmowie z money.pl Olgierd Cieślik. Prezes Totalizatora Sportowego zdradza też nazwę nowej usługi. Ta będzie nazywać się iLotto.

- Ten rok jest dla nas przełomowy. To są projekty, które kompletnie zmieniają funkcjonowanie Totalizatora Sportowego. Przenosimy się z popularnej sieci naziemnej na do internetu. To budowa nowego rynku e-commerce – stwierdza.