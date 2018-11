Polska w kolejce po kolejne miliony euro. Jarosław Gowin chce reformować instytuty badawcze

O co chodzi? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planowało połączyć wszystkie instytuty badawcze w Polsce w jedną sieć. Według planów, miała to być jedna największych tego typu instytucji w Europie. - Sieć ma stanowić pomost między nauką a gospodarką i być efektywnym zapleczem technologicznym i intelektualnym administracji publicznej – tłumaczył wicepremier Jarosław Gowin.

W skład sieci miało wejść w sumie 38 instytutów (większość nadzorowana przez resorty inwestycji i rozwoju, ale również resorty finansów, energii i cyfryzacji). Plan był prosty: stworzenie sieci to łatwy sposób na uniknięcie podobnych lub tych samych badań w licznych instytucjach. Sieć miała pozwolić na lepszą koordynację prac badawczych i lepsze wykorzystanie środków z Unii Europejskiej. W ten sposób do Polski miałyby trafiać również skomplikowane i kosztowne badania naukowe. Centrum sieci miało być Centrum Łukasiewicz – samodzielnie realizujące prace badawcze, wspierające komercjalizację wyników badań i koordynujące prace. Według pierwszych planów sieć miała zacząć działać 1 kwietnia 2018 roku. Tak się nie stanie. Resort zakłada, że uda się reformę przeprowadzić do kwietnia 2019 roku.