Tyko w money.pl. Andrzej Duda: trzeba myśleć o obniżeniu kosztów pracy

Prezydent zapowiedział w czwartek w rozmowie z money.pl, że podpisze ustawę o pracowniczych planach kapitałowych . Ta podniesie koszty ponoszone przez pracodawców. Zapytaliśmy zatem prezydenta, czy to nie czas, aby obniżyć inne daniny nakładane na pracodawców, np. wrócić do starej stawki VAT wynoszącej 22 proc.

- Prezesi, z którymi przed chwilą dyskutowałem, też podnosili kwestię kosztów pracy. Mówili że warto byłoby je obniżyć. Ale jeden z nich zauważył, że jeżeli będziemy faktycznie dążyli do wyrwania się z czegoś, co jest nazywane pułapką średniego rozwoju lub dochodu, czyli że faktycznie będzie postępujący wzrost płac, być może będzie możliwe obniżenie tych procentowych wskaźników, które są po stronie pracodawcy. Mówiąc inaczej, być może te koszty pracy będzie można obniżyć w związku z tym, że pracownik zarabia więcej i w efekcie to, co jest odprowadzane od jego wynagrodzenia, osiąga dużo większe wartości Uważam, że należy i to rozważać - dodał.