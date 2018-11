Tylko w money.pl. Andrzej Duda: podpiszę ustawy o PPK i daninie solidarnościowej

Na podpis prezydenta wciąż czekają dwie ważne ustawy. Pierwsza dotyczy pracowniczych planów kapitałowych (PPK). - Jestem gotowy podpisać ustawę o PPK i prawdopodobnie zaraz po przyjeździe do Warszawy to zrealizuję - stwierdził w rozmowie z money.pl prezydent Andrzej Duda - Termin konstytucyjny 21 dni, który mam na to, upływa w poniedziałek - dodał.