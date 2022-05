Bułgarski ubezpieczyciel chce zapuścić korzenie w Polsce

Euroins to spółka ubezpieczeniowa. Należy do największego niepaństwowego holdingu bułgarskiego Eurohold, notowanego na giełdzie — zarówno w Sofii, jak i Warszawie od 2015 roku. Ubezpieczyciel działa nad Wisłą, korzystając z unijnej swobody działalności gospodarczej, ale właśnie pracuje nad tym, aby przekształcić się w oddział — dowiedział się Money.pl.

— Pamiętajmy, że nie forma działalności determinuje jakość obsługi czy też adekwatność składek, lecz konsekwentne, profesjonalne podejście do klienta. Jeśli wkrótce uda nam się przekształcić w oddział, to niewykluczone, że rozszerzymy paletę produktową o inne polisy majątkowe niekomunikacyjne — zapowiada Marek Czerski, prezes Einsa Polska, wyłącznego przedstawiciela Euroinsa nad Wisłą.

Niewielki kawałek tortu

Obecnie towarzystwo sprzedaje w Polsce wyłącznie polisy komunikacyjne plus różne dodatki typu assistance. Jak na razie osiąga marginalny, bo zaledwie 1,5-procentowy udział w najgrubszej gałęzi biznesu ubezpieczeniowego w Polsce — komunikacji. Pomimo tego firma jest 9. ubezpieczycielem w Polsce w tej wąskiej kategorii produktowej, co dowodzi dużej koncentracji na tym rynku.

Zacięta rywalizacja

Ocena sytuacji

— Deklaracje, jakie firma składała na początku działalności Polsce: że nie będzie walczyć o klienta ceną, się potwierdziły. Obecnie o wojnę cenową posądzani są najwięksi ubezpieczyciele. Euroins do nich nie należy i też nie jest najtańszy, a mimo to radzi sobie dobrze i co ważne, udaje się mu to bez działań marketingowych. Procentują mu dobre relacje z pośrednikami — mówi Marcin Broda, analityk Ogmy, wydawcy "Dziennika Ubezpieczeniowego".