Kontuzja Roberta Lewandowskiego. Jego nogi są warte miliony

Polisa czy "żart"?

- Na pewno muszą być to kwoty adekwatne do zarobków, które mogą tacy zawodnicy utracić z powodu kontuzji - mówi money.pl Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Zdarza się, że to kluby wykupują polisy swoim piłkarzom. W 2009 r. Real Madryt ubezpieczył nogi Cristiano Ronaldo na ok. 100 mln euro.

Majdan: tanio nie było

Niegdyś wyglądało to inaczej. Jak mówi money.pl Radosław Majdan, w polskiej piłce zwykle obowiązywała zasada, że piłkarze sami sobie wykupywali ubezpieczenia. - Choć nie zawsze to robili, bo to jest trochę tak, że jak nic ci się nie dzieje, to o tym nie myślisz. Ja natomiast uważam, że warto się ubezpieczać. Zdecydowanie warto - opowiada znany piłkarz.