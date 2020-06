Pół miliarda złotych – takich szkód mogą narobić tegoroczne burze.

Według danych gromadzonych przez KNF w III kw. 2019 r. wypłacono łącznie 457,98 mln zł odszkodowań z tytułu ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami, czyli o 58 mln więcej niż rok wcześniej. A jeśli cofniemy się jeszcze o kolejny rok, do 2017, zobaczymy, że burze i inne zjawiska pogodowe mogą być wyjątkowo kosztowne. Wtedy nawiedził nas m.in. orkan Ksawery, który podniósł wycenę szkód do ponad 574 mln.

– Łączna liczba kupowanych co roku ubezpieczeń chroniących przed skutkami żywiołów rośnie od kilku lat systematycznie, o kilka procent rok do roku. W zeszłym zawarto ich prawie 12 mln. Na rosnącą świadomość Polaków i chęć kupowania ubezpieczeń wpływają właśnie gwałtowne zjawiska pogodowe, które co roku nawiedzają latem nasz kraj – mówi Łukasz Zoń, Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.