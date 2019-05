PZU zaufało sztucznej inteligencji. Ekspresowa obsługa szkód

W ramach pilotażowej fazy projektu poddano analizie kosztorysy oraz dokumentację zdjęciową z ponad 20 tys. szkód komunikacyjnych. Okazało się, że algorytmy sztucznej inteligencji potrzebowały zaledwie 30 sekund na przeprowadzenie analizy dokumentacji technicznej. Człowiekowi zajęłoby to kilkanaście minut.

Jak to działa? Algorytmy sztucznej inteligencji samodzielnie analizują zdjęcia dokumentowanej szkody. Potrafią nazwać konkretną część auta, określić zakres uszkodzenia oraz zakwalifikować do naprawy lub wymiany dany podzespół. To wszystko przyspiesza zatwierdzanie kosztów napraw pojazdów.